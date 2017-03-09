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24. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda 24. haftanın hakemleri belli oldu. İşte haftanın hakemleri;

10 Mart Cuma

20.00: Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe : Ali Palabıyık

11 Mart Cumartesi

13.30: ardemir Karabükspor - Adanaspor : Hüseyin Göçek

16.00: Osmanlıspor - Bursaspor - Mete Kalkavan

19.00: Galatasaray - Gençlerbirliği : Fırat Aydınus

19.00: Gaziantepspor - Kasımpaşa : Bülent Yıldırım

12 Mart Pazar

16.00: Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler

19.00: Çaykur Rizespor - Antalyaspor : Halis Özkahya

19.00: Beşiktaş - Kayserispor : Cüneyt Çakır

13 Mart Pazartesi

20.00: Akhisar Belediye - Trabzonspor : Yaşar Kemal Uğurlu

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