24. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda 24. haftanın hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda 24. haftanın hakemleri belli oldu. İşte haftanın hakemleri;
10 Mart Cuma
20.00: Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe : Ali Palabıyık
11 Mart Cumartesi
13.30: ardemir Karabükspor - Adanaspor : Hüseyin Göçek
16.00: Osmanlıspor - Bursaspor - Mete Kalkavan
19.00: Galatasaray - Gençlerbirliği : Fırat Aydınus
19.00: Gaziantepspor - Kasımpaşa : Bülent Yıldırım
12 Mart Pazar
16.00: Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir : Arda Kardeşler
19.00: Çaykur Rizespor - Antalyaspor : Halis Özkahya
19.00: Beşiktaş - Kayserispor : Cüneyt Çakır
13 Mart Pazartesi
20.00: Akhisar Belediye - Trabzonspor : Yaşar Kemal Uğurlu
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