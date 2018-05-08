24 golle gol kralı oldu, 'sadece Galatasaray' dedi

Bu sezon Fransa Ligi'ne yükselen Nimes takımında forma giyen milli futbolcu, Fransa'da bir TV kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye transfer olmayı düşünür müsünüz sorusuna Umut, "Bugün için Türkiye Ligi'nin benim adıma doğru yer olduğunu düşünmüyorum. Bir gün yolum düşecek olursa eğer oynayacağım takımın taraftarı olduğum Galatasaray olacağını düşünüyorum. Kulübümle 2 yıllık sözleşmem bulunuyor. Şu anda burada mutluyum" şeklinde konuştu."

A Milli Takım yorumu

"Türkiye A Milli Takım'ı hocalarıyla bir bağım yok. Türkiye’nin benimle ilgilenmesi hoşuma gider lakin Ümit Milli hocalarını tanıyorum yalnızca aday kadroya alınmıştım birkaç kez fakat şimdilik bir ilgi yok, haliyle ben de sadece takımıma odaklanıyorum"