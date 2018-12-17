22. zafer için elinde 3 koz var

Başakşehir maçının ardından yönetim ve Fatih Terim bir araya gelip strateji geliştirdi. Galatasaray devre arasında yapılacak transferlere, sakat ve cezalıların dönecek olmasına ve ikinci yarıdaki iç saha avantajına güveniyor.

Galatasaray’da 1-1 biten Başakşehir maçı sonrası Fatih Terim, sarı kırmızılı yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptı. Yönetim, Terim’e ocakta ikisi santrfor, biri de stoper olmak üzere en az 3 transfer için garanti verdi. Alınan karara göre Mariano başta olmak üzere ocakta transfer teklifi alanlar için son sözü Terim söyleyecek. Yapılacak transferlerle güçlenecek olan Aslan, Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan’ın dönüşü, cezalı oyuncuların katılımıyla şampiyonluk yolunda yeniden iddialı bir konuma gelmeyi planlıyor.

Yapılan ikinci planlamada bu olumlu tablonun ön plana çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de 21. şampiyonluk sürecinde kusursuz olan iç saha derbi performansıydı. Hem yönetim hem teknik heyet, geçen sezon olduğu gibi final haftalarında rakipleriyle Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı maçlarda saha avantajını iyi kullanacağına inanıyor. Galatasaray, tıpkı 21. şampiyonluk sürecinde olduğu gibi ikinci yarıda Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir ile evinde karşılaşacak. Toplantıda, “Biz ne zorlukların üstesinden gelip şampiyon olduk, yine başaracağız” görüşünde birleşildi.

SELEZNOV'A VİZE ÇIKMADI

Akhisarspor’da kadro dışı bırakılan ve ocak ayında ayrılık hazırlıkları yapan Yevhen Seleznov’a Malaga ve Çaykur Rizespor kulüpleri talip oldu. Galatasaray’da oynamayı çok isteyen, iki kulübün teklifini bekletip sarı kırmızılılardan gelecek habere göre hareket etmeyi planlayan Ukraynalı golcüye Florya’dan olumsuz yanıt verildi. Teknik direktör Fatih Terim, menajer Ahmet Bulut tarafından önerilen, hatta ağustosta Galatasaray’ın kapısından dönen oyuncunun transferi için olumlu rapor vermedi.

Hürriyet