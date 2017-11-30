Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

BARCELONA'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Lucas Lima transferi aralık ayında...

Lucas Lima transferi aralık ayında...

Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

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Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

Meğer bu yüzden oyundan çıkmış

İlk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Rumen sol bek, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71’de kenara geldi.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş transfer açıklaması geldi.
İdeal yabancı sayısını açıkladı

İdeal yabancı sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın sorularını yanıtladı.

21:45 tarih oldu! UEFA, Şampiyonlar Ligi saatini değiştirdi

UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde değişikliğe gitti. Artık Türkiye için 21.45 (saatler geri alınmadığında ise 22.45) olan Şampiyonlar Ligi maç saati tarih oldu.

21:45 tarih oldu! UEFA, Şampiyonlar Ligi saatini değiştirdi

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynana 8 maç artık ikiye bölünde. Gelecek sezondan itibaren 2 maç Avrupa saatiyle 19.00'da,  6 maç ise 21.00'da başlayacak. Dolayısıyla Avrupa için 20.45, Türkiye için ise 21. 45 (saatler geri alınmadığında 22.45) olan Şampiyonlar Ligi saati tarih olacak!

Eğer gelecek sezon da Türkiye'de saatler geri alınmazsa Şampiyonlar Ligi maç saatleri ülkemiz için 21.00 ve 23.00 olacak. Saatlerin geri alınması durumunda ise Şampiyonlar Ligi maç zamanları Türkiye için 20.00 ve 22.00 olacak.

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21:45 tarih oldu! UEFA, Şampiyonlar Ligi saatini değiştirdi

21:45 tarih oldu! UEFA, Şampiyonlar Ligi saatini değiştirdi

UEFA, Şampiyonlar Ligi saatlerinde değişikliğe gitti. Artık Türkiye için 21.45 (saatler geri alınmadığında ise 22.45) olan Şampiyonlar Ligi maç saati tarih oldu.
Tüm dünya bunu konuşuyor! Messi depremi

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