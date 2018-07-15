2018 Dünya Kupasının kralı Harry Kane oldu

2018 Dünya Kupası'nın gol kralı, turnuvayı 6 golle tamamlayan Harry Kane oldu.

Fransa’nın şampiyonluğu ile tamamlanan FIFA Dünya Kupası’nda en golcü isim de belli oldu. İngiltere’nin yarı finale kadar çıkmasında büyük rol oynayan Kane turnuvanın gol kralı oldu.

Yıldız futbolcu, G Grubu’ndaki 6-1’lik Panama zaferinde rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Grubun diğer maçında Tunus’a 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, son golünü ise 16 turundaki Kolombiya müsabakasında attı.

Belçikalı Romelu Lukaku, Denis Chersyhev ve Cristiano Ronaldo da turnuvayı 4'er golle tamamladı.