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"200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git"

PSG'de mutsuz olduğu konuşulan Neymar, kulübüyle masaya oturdu. Yapılan görüşmede 26 yaşındaki Brezilyalı yıldıza, "Sezon sonunda 200 milyon Euro'yu getir, istediğin yere git" denildi.

200 milyon Euroyu getir, istediğin yere git

2017 yılında İspanyol devi Barcelona’dan ayrılan ve 222 milyon Euro (1.3 milyar TL) karşılığında Fransız temsilcisi PSG’ye transfer olan Neymar’la ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.

Barça’ya yakınlığı ile bilinen Katalan televizyonu La Porteria, Neymar’ın kulübüyle bir görüşme yaptığını ve sezon sonunda takımdan ayrılmak konusunda el sıkıştığını öne sürdü. Haberde PSG’nin, Brezilyalı yıldızı bırakmak için istediği bonservis bedelinin 200 milyon Euro (1 milyar 188 milyon TL) olduğu ifade edildi.

Ya Barça ya da Real

Fransa’ya adım attıktan sonra istediği ortamı bulamayan ve mutsuz olan 26 yaşındaki futbolcunun hedefinin ise gelecek sezon eski kulübü Barcelona’da ya da Real Madrid’de oynamak olduğu öğrenildi.

Bu arada bir başka iddia da, Neymar’ın babasının geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Başkent’i Londra’da Barça’nın yöneticileriyle geri dönüş konusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdiği konuşuluyor.

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