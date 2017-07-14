2 yıldızdan biri Kartal oluyor!

Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin 24 yaşındaki Khouma Babacar’ı bonservisiyle birlikte vermek istemesi üzerine Lille’de top koşturan Eder’i gündemine aldı.

Beşiktaş, Senegalli golcü Khouma Babacar’ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Senegalli forvet için önceki gün İtalya’ya çıkarma yapan siyah-beyazlılar, Fiorentina ile pazarlık masasına oturmuştu. Babacar’ı 1 yıllığına kiralamaya çalışan Beşiktaşlı yöneticiler, İtalyan kulübünün 24 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte satmak istemesi nedeniyle henüz hedefe ulaşamadı.

Marcelo’nun Lyon’a satışından gelen paranın tamamını transferde kullanmak istemeyen siyah-beyazlılar bu nedenle golcü takviyesini son yıllarda olduğu gibi kiralama yöntemiyle yapmayı planlıyor. Yönetimin kısa süre içinde Fiorentina ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

Golcü transferinde

Vatandaşı Demba Ba’nın tavsiyesiyle bir anda Beşiktaş’ın gündemine gelen Babacar için Aboubakar’dan vazgeçen siyah-beyazlı yönetim diğer golcü adaylarını da gündeminde tutuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yöneticiler, Lille’de top koşturan Portekizli Eder’le de ilgileniyor.

Başkan Fikret Orman’ın golcü transferinde Babacar ve Eder’e yoğunlaştığı ve bu oyunculardan birinin kiralanmasına sıcak baktığı aktarıldı. Başkan Orman’ın, Marcelo’dan gelen paranın bir bölümünü ise ara transfer dönemine saklamak istediği vurgulandı.

Skorer