"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.
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Son dakika olarak geçtiler

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Şok! İntihar etti

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2 kez kapıdan döndü, bu kez geliyor

Volkan Demirel'le sözleşme yenilenmeyeceği iddiasını güçlendiren iddia Kolombiya'dan geldi.

2 kez kapıdan döndü, bu kez geliyor

Fox Sports Radio Kolombiya, İngiliz basınına dayandırdığı haberinde Arsenal'ın Leipzig'in kalecisi Gulacsi ile anlaştığını bu sayede David Ospina'ya yol göründüğünü duyurdu. Ospina'nın daha önce 2 kez kapısından döndüğü İstanbul'a bu kez gideceği iddia edildi. Ospina'nın Fenerbahçe'de forma giyeceği belirtildi.

Kocaman, Fenerbahçe'ye getirmedi, İtalyanlar sıraya girdi

Öte yandan Aykut Kocaman'ın sezon başında Fenerbahçe'ye istediği ama Olympiakos'a kaptırılan Jagos Vukovic, İtalyanların gözdesi oldu. Sırp stoper için Fiorentina, Udinese ve Genoa'nın Yunan ekibinin kapısını çaldığı belirtildi.

Dick Advocaat geri dönüyor

Dick Advocaat geri dönüyor


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Eljif Elmas, 'şampiyon'a gidiyor

Eljif Elmas, 'şampiyon'a gidiyor


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Seneye herkes beni konuşacak

"Seneye herkes beni konuşacak"

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