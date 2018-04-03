Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

2 hafta içinde kaderi belli olacak

İtalyan basını; Arsenal, West Ham ve Everton’un istediği Oğuzhan Özyakup’a Milan ve Lazio’nun da talip olduğunu yazdı. Türk menajeri “Öncelik Beşiktaş’ın” ifadelerini kullandı.

2 hafta içinde kaderi belli olacak

BU sezon Beşiktaş’la sözleşmesi biten ve yeni mukavele için yönetimle temasları süren Oğuzhan Özyakup’un durumunun 2 haftaya kadar netleşeceği bildirildi. İngiltere’de pek çok kulüple ismi anılan Oğuzhan’a en son İtalya’dan Milan ve Lazio’nun talip olduğu öne sürüldü. Ozzie’nin menajeri Kees Vos, “Ben Lazio, Marsilya, Everton, Milan ve Valencia’nın izlediğini biliyorum. Bunu teyit ettim. Gelecek 2 hafta içinde karar vereceğiz” açıklaması yaptı.

BAŞKA TÜRK KULÜBÜ YOK

Milli yıldızın Türkiye’de menajerlerliğini yürüten Yalçın Sarıkaya ise haber1903.com’a, genç yıldızın Türkiye’de herhangi bir takıma gitmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Yurt dışındaki transfer içinse açık kapı bırakan Sarıkaya şu ifadeyi kullandı: Oğuzhan’ın Türkiye’den Beşiktaş haricinde herhangi bir takım ile görüşmesi olmadı, olmayacak. Oğuzhan Beşiktaş’ın oyuncusu.

Bedavaya Süper Lig devine geliyor

Bedavaya Süper Lig devine geliyor

Anderson Talisca'nın yerine Yacine Brahimi

Anderson Talisca'nın yerine Yacine Brahimi

Talisca bilmecesi son buldu

Talisca bilmecesi son buldu


 

Akşam

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bedavaya Süper Lig devine geliyor

Bedavaya Süper Lig devine geliyor

Savunmanın sağında Gökhan Gönül'e alternatif bir isim arayışında olan Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rafinha'yı gözüne kestirdi.
2 hafta içinde kaderi belli olacak

2 hafta içinde kaderi belli olacak

İtalyan basını; Arsenal, West Ham ve Everton’un istediği Oğuzhan Özyakup’a Milan ve Lazio’nun da talip olduğunu yazdı. Türk menajeri “Öncelik Beşiktaş’ın” ifadelerini kullandı.
Anderson Taliscanın yerine Yacine Brahimi

Anderson Talisca'nın yerine Yacine Brahimi

Siyah beyazlı kulüp, satın alma opsiyonu 21 milyon euro olan Anderson Talisca'yı takımda tutamazsa Porto'nun Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi'yi kadrosuna katacak.
Talisca bilmecesi son buldu

Talisca bilmecesi son buldu

Attığı golle Beşiktaş'ı Alanyaspor karşısında uçuran Anderson Talisca için siyah-beyazlı yönetim son kararını verdi.
Pastore açıkladı, Beşiktaşlılar heyecanlandı

Pastore açıkladı, Beşiktaşlılar heyecanlandı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen PSG'nin Arjantinli yıldızı Javier Pastore, geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
İtalyan devi, Oğuzhan Özyakupu istiyor

İtalyan devi, Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, dış basına konuştu.
Cenk Tosunu üzecek haber

Cenk Tosun'u üzecek haber

Everton yeni sezonda yola yeni bir teknik adamla devam edecek.
İmza atma, seni biz alacağız

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Anlaşma sağlandı! Talisca...

Anlaşma sağlandı! Talisca...

Benfica’nın Anderson Talisca için Roma’yla anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....