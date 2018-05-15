"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.
PSG'den ayrılıyor mu? Açıklandı

PSG'den ayrılıyor mu? Açıklandı

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.
İtalya'da şampiyon Juve

İtalya'da şampiyon Juve

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus, Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Atiba ile yollar ayrılıyor

Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek olan Kanadalı oyuncu Atiba ile devam etmeyecek.
Şampiyon takıma gidiyor

Şampiyon takıma gidiyor

Makedonya’da sezonu şampiyon tamamlayan Skendija, Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdi.
Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Son dakika olarak geçtiler

Son dakika olarak geçtiler

Wayne Rooney MLS ekiplerinden DC United ile anlaşmaya vardı.
Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

2 gün içinde kovulacak

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'la 48 saat içinde yollar ayrılacak.

2 gün içinde kovulacak

İngiliz The Sun'ın haberine göre Everton, teknik direktörü Sam Allardyce'la 2 gün içinde yollarını ayıracak.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme potasından uzaklaşmasına rağmen yaptığı değişiklikler ve taktik anlayışı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce yolun sonuna geldi.

Kulübün sahibi Farhad Moshiri'nin 2 gün içinde görüşmeye çağıracağı Big Sam'e yolların ayrıldığı söylenecek. Halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan Allardyce'ın tazminat hakkı da verilecek.

Allardyce'ın yerine ise en güçlü aday olarak Hull City ve Watford'un eski teknik direktörü Marco Silva gösteriliyor.

40 milyon Euro'ya Premier Lig devine gidiyor

40 milyon Euro'ya Premier Lig devine gidiyor

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

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Mesut Özil bombası


 

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2 gün içinde kovulacak

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Wayne Rooney, DC United ile anlaştı

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