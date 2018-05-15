2 gün içinde kovulacak

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'la 48 saat içinde yollar ayrılacak.

İngiliz The Sun'ın haberine göre Everton, teknik direktörü Sam Allardyce'la 2 gün içinde yollarını ayıracak.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme potasından uzaklaşmasına rağmen yaptığı değişiklikler ve taktik anlayışı nedeniyle taraftarların büyük tepkisini çeken Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce yolun sonuna geldi.

Kulübün sahibi Farhad Moshiri'nin 2 gün içinde görüşmeye çağıracağı Big Sam'e yolların ayrıldığı söylenecek. Halihazırda 1 yıl daha kontratı bulunan Allardyce'ın tazminat hakkı da verilecek.

Allardyce'ın yerine ise en güçlü aday olarak Hull City ve Watford'un eski teknik direktörü Marco Silva gösteriliyor.

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