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2 gol attı, transfer bombasını patlattı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ahmed Musa, transferle ilgili açıklamalarda bulundu ve Leicester City ile görüşeceğini, kararın 2 hafta içinde verileceğini söyledi.

2 gol attı, transfer bombasını patlattı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ahmed Musa, 2 gol atarak yıldızlaştığı İzlanda maçının ardından transferle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Geleceğinin henüz netleşmediğini ve Leicester ile 2 hafta içinde bir karar alacağını kaydeden Musa, "CSKA'ya gitmeden önce 6 ay oynamadım. Benim tekrar değerlenmemi sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Geleceğim henüz net değil, CSKA Moskova'ya çok teşekkür ederim ancak Leicester'a geri dönmek zorundayım. Önümüzdeki 2 hafta içinde Leicester'da kalıp kalmayacağıma karar vereceğiz. CSKA olmasaydı, Dünya Kupası'nda olamazdım. Eğer tekrar CSKA'ya transfer olma şansı yakalarsam, bunu değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

"ARJANTİN'E GOL ATMAK ÖZEL DEĞİL"

Arjantin ile gruptan çıkma yolunda kritik bir maça çıkacak olan Nijerya için konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Bir sonraki maçta Messi ile mücadeleye girer miyim? Arjantin'e gol atmak çok özel bir şey değil. Maç, maç değerlendiriyorum. Biz çok iyi çalışıyoruz ve Arjantin maçının öneminin farkındayız. Ne olursa olsun, kazanmak için sahaya çıkacağız. Ya kazanırız, ya da ölürüz" dedi.

"BELKİ ARJANTİN'E 2 GOL ATARIM"

2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'e 3-2 yenildikleri maçta 2 gol atan Ahmed Musa, "Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda 2 gol attım Arjantin'e, Messi de 2 gol attı. Leicester City'de de Barcelona'ya karşı 2 gol attım, Leo o maçta da oynuyordu. Bu yüzden bir sonraki maçta da gol atabilirim, belki de 2 gol atarım" diye konuştu.

AHMED MUSA'NIN MENAJERİ: "G.SARAY İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Konu hakkında İtalya basınına açıklama yapan Musa'nın menajeri, "Galatasaray ile görüşüyoruz. Galatasaray harika bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Cazip bir yer ancak başka teklifler de var. Ahmed, Dünya Kupası'ndan sonra karar verecek" ifadelerini kullandı.

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