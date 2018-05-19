2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-3 gün içerisinde istifasını vereceğini ima etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda istifa edeceğinin sinyallerini veren Kocaman, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Daha önce de dile getirdim, 2-3 gün içerisinde düşündüklerimi uygulamaya koyacağım" dedi.

Şampiyonlar Ligi şansını da az kalsın kaybedeceklerini ifade eden Kocaman, "Son derece sorunlu bir sezon geçirdik, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazansaydık bazı şeyleri anlatabilirdik. Konuşmanın anlamı yok. Ben dahil, tüm takım yapmamız gerekenden daha fazla hata yaptık. Kendi üzerimize almamız gereken sorumluluğu alıyoruz. Bu dönem Fenerbahçe için kupasız geçti, bunun anlatılacak tarafı yok. Hepimizin farkında olması gereken şeylerden biri de elimizdekin de değerini bilmemiz gerekiyor. Konyaspor maçındaki koas yüzünden neredeyse Şampiyonlar Ligi de elimizden gidiyordu, Şampiyonlar Ligi kulübün yeniden silkelenmesi için yeniden bir umut kapısı. Nispeten gruplara kalmak artık daha kolay gözüküyor. Çok şükür ki en azından elimizde bu kaldı" şeklinde konuştu.

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