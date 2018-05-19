Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Süper Lig'e çıkan son takım BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig play finalinde Gazişehir Gaziantep ile BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için kozlarını paylaştı.
2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-3 gün içerisinde istifasını vereceğini ima etti.
"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

"Ezan okundu, tam suyu açtım penaltı oldu"

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"Allah razı olsun Bafe"

"Allah razı olsun Bafe"

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Sinan Gümüş, yayıncı kuruluşa konuştu.
Canlı yayında ayrılığı açıkladı

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Ryan Donk'ta son dakika

Ryan Donk'ta son dakika

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11’in değişmez ismi olan Ryan Donk’la yeni sözleşme yapılacak.
Kartal'a golcü sol kanat

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Ben Yedder bombası

Ben Yedder bombası

Galatasaray, Sevilla'nın yıldız futbolcusu Wissam Ben Yedder'i transfer listesine ekledi.

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-3 gün içerisinde istifasını vereceğini ima etti.

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

Daha önce yaptığı açıklamalarda istifa edeceğinin sinyallerini veren Kocaman, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Daha önce de dile getirdim, 2-3 gün içerisinde düşündüklerimi uygulamaya koyacağım" dedi.

Şampiyonlar Ligi şansını da az kalsın kaybedeceklerini ifade eden Kocaman, "Son derece sorunlu bir sezon geçirdik, buna rağmen Türkiye Kupası'nı kazansaydık bazı şeyleri anlatabilirdik. Konuşmanın anlamı yok. Ben dahil, tüm takım yapmamız gerekenden daha fazla hata yaptık. Kendi üzerimize almamız gereken sorumluluğu alıyoruz. Bu dönem Fenerbahçe için kupasız geçti, bunun anlatılacak tarafı yok. Hepimizin farkında olması gereken şeylerden biri de elimizdekin de değerini bilmemiz gerekiyor. Konyaspor maçındaki koas yüzünden neredeyse Şampiyonlar Ligi de elimizden gidiyordu, Şampiyonlar Ligi kulübün yeniden silkelenmesi için yeniden bir umut kapısı. Nispeten gruplara kalmak artık daha kolay gözüküyor. Çok şükür ki en azından elimizde bu kaldı" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ligi 2. bitirdi

Fenerbahçe ligi 2. bitirdi

Simon Kjaer ezeli rakibe

Simon Kjaer ezeli rakibe


 

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2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

2-3 gün içinde istifasını vereceğini ima etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-3 gün içerisinde istifasını vereceğini ima etti.
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