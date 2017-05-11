1.96lık kule geliyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Bordo-Mavililer, transferde elini çabuk tutmak istiyor.

Sezonun bitmesiyle takviyeleri tamamlamayı hedefleyen yönetim, Ersun Yanal’ın belirlediği isimlerle temasa geçiyor. Bu oyunculardan biri de Hannover 96’da oynayan Salif Sane...

Aynı zamanda ön liberoda da görev yapabilen Senegalli stoper, 1.96’lık boyuna rağmen oldukça atletik ve hızlı.

Bundeliga 2’de mücadele eden Hannover’le 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Sane’yi Yanal’ın da onay verdiği öğrenildi. Yanal’ın kararının ardından kolları sıvayan yönetim, Sane’nin menajeriyle temasa geçti. Senegalli stoperin de Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtildi.

KAAN AYHAN DA TAKİPTE

Bu arada yönetiminin Fortuna Düsseldorf’ta oynayan ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan’ı takibe aldığı da öğrenildi. Yanal’ın A Milli Takım’a da seçilen ve hem stoper hem de ön liberoda oynayabilen Kaan’ı da özellikle istediği belirtildi.

Haberturk