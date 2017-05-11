Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Rus golcü Fenerbahçe'ye!

Transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde yürüten ve en az iki forvet oyuncusu almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Rus futbolcu için masaya oturdu.
1.96'lık kule geliyor!

1.96'lık kule geliyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Bordo-Mavililer, transferde elini çabuk tutmak istiyor.
Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Tönetime sunduğu rapor basına sızdı!

Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'da olağanüstü günler yaşanıyor.
Vitor Pereira geri dönüyor!

Vitor Pereira geri dönüyor!

1860 Münih'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'e geri dönüyor.
"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

"Bir kişi hariç tüm takımı göndermek istiyorlar"

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi değerlendirdi.
Ndiaye transferinde sona gelindi!

Ndiaye transferinde sona gelindi!

Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor ile anlaştığı bildirildi. Badou Ndiaye ile ise görüşmeler devam ediyor.
İki yıllık imzalar atıldı!

İki yıllık imzalar atıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Bilic'in hamlesi Trabzon'u üzecek!

Trabzonspor'la adı anılan Yaya Toure için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın devreye girdiği belirtildi.

1.96'lık kule geliyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Bordo-Mavililer, transferde elini çabuk tutmak istiyor.

1.96lık kule geliyor!

Sezonun bitmesiyle takviyeleri tamamlamayı hedefleyen yönetim, Ersun Yanal’ın belirlediği isimlerle temasa geçiyor. Bu oyunculardan biri de Hannover 96’da oynayan Salif Sane...

Aynı zamanda ön liberoda da görev yapabilen Senegalli stoper, 1.96’lık boyuna rağmen oldukça atletik ve hızlı.

Bundeliga 2’de mücadele eden Hannover’le 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Sane’yi Yanal’ın da onay verdiği öğrenildi. Yanal’ın kararının ardından kolları sıvayan yönetim, Sane’nin menajeriyle temasa geçti. Senegalli stoperin de Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtildi.

KAAN AYHAN DA TAKİPTE

Bu arada yönetiminin Fortuna Düsseldorf’ta oynayan ve kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan’ı takibe aldığı da öğrenildi. Yanal’ın A Milli Takım’a da seçilen ve hem stoper hem de ön liberoda oynayabilen Kaan’ı da özellikle istediği belirtildi.

Trabzonspor'da forvete iki aday!

Trabzonspor'da forvete iki aday!

Yılın ilk transfer bombası patladı!

Yılın ilk transfer bombası patladı!

Badou Ndiaye transferinde sona gelindi!

Badou Ndiaye transferinde sona gelindi!


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Trabzonsporda forvete iki aday!

Trabzonspor'da forvete iki aday!

50. yılda şampiyonluk kadrosu kurmakta kararlı olan Bordo-Mavililer’in forvetteki önceliği büyük ölçüde netleşti.
Yılın ilk transfer bombası patladı!

Yılın ilk transfer bombası patladı!

Trabzonspor, Kasımpaşa'nın tecrübeli orta saha oyuncusu Tunay Torun ile anlaşmaya vardı.
1.96lık kule geliyor!

1.96'lık kule geliyor!

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Bordo-Mavililer, transferde elini çabuk tutmak istiyor.
Badou Ndiaye transferinde sona gelindi!

Badou Ndiaye transferinde sona gelindi!

Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor ile anlaştığı bildirildi. Badou Ndiaye ile ise görüşmeler devam ediyor.
Kayboldu gitti! Ne duyan var, ne gören!

Kayboldu gitti! Ne duyan var, ne gören!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli sol kanat oyuncusu Luis İbanez resmen kayboldu.
Süper Ligde yılın transfer bombası: Vagner Love

Süper Lig'de yılın transfer bombası: Vagner Love

Transfer sezonu yaklaşırken bomba bir iddia ortaya atıldı. Trabzonspor'un, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı forveti Vagner Love'a göz koyduğu ileri sürüldü.
Slaven Bilicin hamlesi Trabzonsporu üzecek!

Slaven Bilic'in hamlesi Trabzonspor'u üzecek!

Trabzonspor'la adı anılan Yaya Toure için Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın devreye girdiği belirtildi.
Süper golcü geliyor!

Süper golcü geliyor!

Yeni sezon için düğmeye erken basan Trabzonspor, yeni yıldızlar arıyor. Bordo-Mavili ekibin hocası, savunma ile orta saha planını yaptı, sırada forvet ve aklında tek aday var: Bacca.
Transferde büyük yol kat edildi!

Transferde büyük yol kat edildi!

Trabzon'da transfer hazırlıkları başladı. Önceliği İvelin Popov’a veren Bordo-Mavililer, bu ismin yanı sıra Zoran Tosic ve Bibras Natcho’yla ilgileniyor.
Ersun Yanal evet derse geliyor!

Ersun Yanal 'evet' derse geliyor!

Bordo-mavili kulübün scout ekibi tarafından transfer listesine alınan 28 yaşındaki Vadis Odjidja-Ofoe ile ilgili son karar Ersun Hoca’nın.
David Accam takibe alındı

David Accam takibe alındı

Trabzonspor’un Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago Fire takımında forma giyen Ganalı sol kanat oyuncusu David Accam’ı izlemeye aldığı...
Fenerbahçeye CAStan kötü haber!

Fenerbahçe'ye CAS'tan kötü haber!

Trabzonspor Kulübü avukatlarından Nusret Yılmaz, Fenerbahçe’nin, Trabzonspor hakkında yaptığı şikayetin CAS tarafından da reddedildiğini duyurdu....
Nevzat Aydının hakem isyanı!

Nevzat Aydın'ın hakem isyanı!

Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın, Beşiktaş maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve maçın hakemi Ali Palabıyık'ın insiyatifini...
Trabzonspora Olcay Şahan müjdesi!

Trabzonspor'a Olcay Şahan müjdesi!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de 8 Nisan Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü....
Resmi açıklama geldi! Gökhan İnler ve Trabzonspor...

Resmi açıklama geldi! Gökhan İnler ve Trabzonspor...

Beşiktaş, Gökhan İnler'in Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapmak için kulüpten izin istediğine dair çıkan iddiaları yalanladı....
CAS, Trabzonsporun başvurusunu reddetti!

CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti!

Fenerbahçe'ye Yargıtay'dan sonra bir iyi haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un şike davasıyla ilgili başvurusunu...