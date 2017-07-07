1.94lük golcü geliyor!

Remy ve Bony ile temaslarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine son olarak Almanya’dan bir isim girdi... Kartal, Şenol Güneş’in istediği pivot forvet tanımına uyan 1.94’lük Sandro Wagner için harekete geçti.

Pepe transferiyle birlikte savunmayı sağlama alan Beşiktaş’ta şimdi rota forvet transferi. Aboubakar konusunda uğraş verilmesine rağmen henüz somut bir gelişme yok. Siyah-Beyazlılar, Porto ve Lorient’in bonservis rakamını aşağı çekmelerini bekliyor. Listedeki diğer isimlerle ise görüşmeler devam ediyor.

Chelsea’den Remy ve Manchester City’den Bony için temaslarını sürdüren Beşiktaş’ın gündemine yeni bir golcü geldi: Sandro Wagner.

Hoffenheim forması giyen 29 yaşındaki dev forvet, geçen sezon Bundesliga’da çıktığı 31 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş’in istediği pivot forvet tanımına uyan Wagner, 1.94 boyunda. Hava toplarında etkili olan ve hücum bölgesinde yaptığı servislerle dikkat çeken başarılı futbolcu, Konfederasyon Kupası’nda Almanya Milli Takım formasını da terletti.

2019’a kadar sözleşmeli

Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Sandro Wagner’in Hoffenheim ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş dev forvet için harekete geçerken, önümüzdeki günlerde temasların hızlanması bekleniyor. Kartal’ın bu transferdeki planı, satın alma opsiyonuyla birlikte oyuncuyu kiralamak.

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