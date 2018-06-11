"1907 liraya oynarım"

Volkan Demirel, “16 yıldır hiç para pul konuşmadan sözleşme yaptım. Yine sorun çıkarmam. Fener’e 1907 TL’ye imza atmaya hazırım” açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇELİ Volkan Demirel, sözleşme yenileme konusunda son sözünü söyledi. Tatilini Bodrum’da sürdüren tecrübeli file bekçisi, “1907 TL’ye imza atmaya hazırım” diyerek yeni yönetime mesaj gönderdi. 16 yıldır Sarı-Lacivertli formayı giydiğini ve şu ana kadar sözleşme konusunda hiçbir sorun çıkarmadığını vurgulayan Volkan Demirel şöyle konuştu:

SÖZLEŞMEDE RAKAMA BAKMAM

“2002 senesinden bu yana bu formayı giyiyorum. Tribünden davul çalarken Fenerbahçe formasını giydim. Para pul asla konuşmam. Benim nasıl bir Fenerbahçe sevdalısı olduğumu herkes çok iyi bilir. Sözleşmemle ilgili şu ana kadar hiçbir sorun çıkarmadım. Şimdiden sonra da çıkarmam. Önüme konan sözleşmelerde rakama bakmadan hep imza attım. Benim görüşmem 5 dakikadan fazla sürmez.”

BUFFON’DAN 3.5 YIL SONRA

“1907 TL’ye imza atmaya hazırım. Şu an kulüp yeni bir değişim içine girdi. Yeni bir başkan seçildi. Gelecekle ilgili operasyonlar yapılıyor. Benim sözleşmem sorun olmaz. Ben son ana kadar bekler ve imzamı atarım. 36 yaşındayım. Hedefim Sarı-Lacivertli takımda formamı giyebildiğim ana kadar giymektir. Buffon’dan 3.5 yaş küçüğüm. Onun kaleyi bıraktığı günden 3.5 yıl sonra ben de kariyerimi sonlandırmayı planlıyorum.”

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