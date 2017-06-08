1860 Münihi küme düşüren Vitor Pereira, Nantesın başına geçiyor!

Bundesliga 2'de 1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira'nın ismi, Porto'nun başına geçmesi beklenen Sergio Conceiçao'nun yerine Nantes için anılıyor.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran, bu sezon Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'te görev yapan Vitor Pereira'nın bu seferki adresi Fransa...

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Nantes'ta, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun Porto'ya transferinin an meselesi olması sonrası, Nantes gözünü bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya çevirdi.

1860 Münih'le 3. Lig'e düştükten sonra görevinden ayrılması beklenen 48 yaşındaki teknik adam, Ligue 1 takımlarından Nantes'la görüşüyor.

France Football'da yer alan habere göre Nantes, Vitor Pereira'nın yanı sıra, Pedro Martins, Paulo Sousa ve Paulo Bento gibi isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

Nantes'ın kadrosunda bir dönem Türkiye'de forma giyen Nakoulma ve Galatasaray'da 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılan Sightdorsson gibi isimler bulunuyor.