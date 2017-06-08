Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Satışa çıktı, 9 teklif geldi!

Galatasaray’ın İstanbul Riva’daki 1 milyon metrekarelik arsası bugünki Emlak Konut GYO öncülüğünde ihaleye çıktı. İhalede 9 firma teklif verdi.
Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetimi, takımı üst üste iki kez şampiyon yapan Şenol Güneş’e yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.
İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

İşte Vitor Pereira'nın yeni takımı!

Bundesliga 2'de 1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira'nın ismi, Porto'nun başına geçmesi beklenen Sergio Conceiçao'nun yerine Nantes için anılıyor.
Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Süper Lig ekibi Jose Sosa'nın peşinde!

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Jose Sosa'yı transfer etmek için girişimleri hızlandırdı.
Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

Sporting ile yapılan sözleşmede, oyuncunun Benfica, Porto ve Braga’ya verilmesi durumunda 30 milyon euroluk cezai madde bulunuyor. Üstelik Bruma, başka bir takıma gitse bile Galatasaray’ın yükümlülüğü 2017-2018 sonuna kadar devam edecek.
Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anderson Talisca'nın 1 yıl daha Beşiktaş'ta oynayacağını açıklamıştı. Yeni anlaşmanın detayları A Bola'da yayınlandı. Gazete Benfica'nın ve Talisca'nın bu anlaşmadan kâr ettiği yazıldı.
Barcelona'da deprem! Kovuldu!

Barcelona'da deprem! Kovuldu!

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1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira, Nantes'ın başına geçiyor!

Bundesliga 2'de 1860 Münih'i küme düşüren Vitor Pereira'nın ismi, Porto'nun başına geçmesi beklenen Sergio Conceiçao'nun yerine Nantes için anılıyor.

1860 Münihi küme düşüren Vitor Pereira, Nantesın başına geçiyor!

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran, bu sezon Bundesliga 2 ekiplerinden 1860 Münih'te görev yapan Vitor Pereira'nın bu seferki adresi Fransa...

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Nantes'ta, Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'nun Porto'ya transferinin an meselesi olması sonrası, Nantes gözünü bir başka Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya çevirdi.

1860 Münih'le 3. Lig'e düştükten sonra görevinden ayrılması beklenen 48 yaşındaki teknik adam, Ligue 1 takımlarından Nantes'la görüşüyor.

France Football'da yer alan habere göre Nantes, Vitor Pereira'nın yanı sıra, Pedro Martins, Paulo Sousa ve Paulo Bento gibi isimlerle de temaslarını sürdürüyor.

Nantes'ın kadrosunda bir dönem Türkiye'de forma giyen Nakoulma ve Galatasaray'da 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılan Sightdorsson gibi isimler bulunuyor.

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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