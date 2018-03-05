Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Alex'i geçmesine 5 gol kaldı

Ligin bitime 10 hafta kala 24 gole ulaşan Gomis, beş gol daha atarsa Fenerbahçe efsanesinin 2010- 2011’deki 28 gollük performansını geride bırakacak.
İmparator Cengiz

İmparator Cengiz

İtalya’yı sallayan Cengiz Ünder 2018 yılında çıktığı maçlarda 6 gol atıp, 1 asist yaparken, majör liglerde yer alan 21 yaş altı futbolcular arasında yeni yılın en skorer ismi oldu.
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Boyko çıldırtmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiraladığı Denys Boyko çıldırtmaya devam ediyor.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

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PSG açıkladı! Neymar...

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Tarık Çamdal şaşkınlığı

Tarık Çamdal şaşkınlığı

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18 yıl sonra bir ilk!

Fenerbahçe, 1999-2000 sezonundan bu yana yani 18 yıl sonra ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada 3 maçta kalesinde 3 veya daha fazla gol gördü.

18 yıl sonra bir ilk!

Volkan Demirel kırmızı kart cezası nedeniyle tribünde yer alırken, kaleyi Kameni korudu. F.Bahçe bu sezon ligde 13 maç sonra kalesinde 3 gol birden gördü. Kanarya, 1999-2000 sezonundan bu yana yani 18 yıl sonra ilk kez, aynı sezon içinde iç sahada 3 maçta kalesinde 3 veya daha fazla gol gördü. En son 10. haftadaki Kayseri karşılaşması 3-3 bitmişti. Bu sezon 3 gol yenen diğer maç ise 3-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesi olmuştu.

9 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Geçen hafta Beşiktaş'a yenilerek ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan F.Bahçe, dün de Akhisar'a yenilip evindeki 9 maçlık seriyi bitirdi. Böylece 4 yıl sonra üst üste iki karşılaşmayı kaybetti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de en son 9 Eylül'de Başakşehir'e 3-2 yenilmiş sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

G.SARAY'DAN SONRA FENER'İ DE AFFETMEDİ

Akhisar'ın G.Saray'a 2-1 yenildiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında takımının tek golünü atan Seleznyov, dün Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. Geçen hafta Konyaspor'a da iki gol birden atan Ukraynalı oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını 4'e çıkardı.

SİFTAH YETMEDİ

Fenerbahçe'de ikinci yarı oyuna giren Aatif, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı. Türkiye kariyerinde en çok Akhisarspor'a golü olan Faslı, 11. maçta 8. golüne ulaştı. Bu sezon ligde 19. maçta gol sevinci yaşayan Aatif, kupada ise fileleri 2 kez havalandırmıştı.

Flaş açıklama:

Flaş açıklama: "İstifa..."

Aykut Kocaman:

Aykut Kocaman: "Yaptığını anlamıyorum, çok yazık"

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Sabah

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Flaş açıklama: İstifa...

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Akhisarspor mücadelesini değerlendirdi.
18 yıl sonra bir ilk!

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