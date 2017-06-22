18 taksitle yıldız transferi!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Gomis ve Maicon transferini büyük ihtimalle bitirdi. Galatasaray, Belhanda konusunda da sona gelirken Tete ve Naldo Galatasaray'da forma giymek istiyor.

Tete gelmek istiyor

Galatasaray’ın sağ bek adayları arasında en önde gelen isim olan Kenny Tete, Sarı-Kırmızılı kulübe gitmek istediğini Ajax yönetimine iletti. Bir süre İnter’in de ilgi gösterdiği 21 yaşındaki futbolcu, İtalyanlar’ın aradan çekilmesiyle, en ciddi aday konumuna gelen Galatasaray’ın teklifini menaceri vasıtasıyla kabul etti. Ajax cephesi ise Galatasaray’ın resmi teklifi sunmasını bekliyor. Hollanda Milli Takımı’nın formasını da giyen Tete’nin bonservis maliyetinin 5 milyon Euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Belhanda transferi 18 taksitle bitiyor

Hücum hattını Gomis’in yanı sıra Belhanda ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, hem oyuncuyla hem de Dinamo Kiev’le her konuda anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar artık Ukranya ekibiyle ödeme planını görüşüyor. Bu doğrultuda 8 milyon Euro bonservis ödemesi beklenen Galatasaray’ın, Dinamo Kiev’e bu parayı 18 ayda ödemeyi planladığı öğrenildi. Bu da, aylık yaklaşık 450 bin Euro’ya tekabül ediyor. Yönetim böylece sıcak para arayışı konusunda köşeye sıkışmaktan kurtulacak gibi görünüyor. Riva ve Florya projelerinden gelecek paranın bir bölümü bu ödemelerde kullanılacak.

Yöneticilere Naldo teklifi

Stoper transferinde Acerbi ve Maicon’u renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray’a, menacerler vasıtasıyla farklı bir isim önerisi geldi. Krasnodar’da oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Naldo, Sarı-Kırmızılılar’a alternatif oyuncu olarak sunuldu. Galatasaray Yönetimi’nin 1.88’lik futbolcu hakkında araştırmaya başlarken, Maicon ve Acerbi konusunda anlaşma sağlanamaması halinde Sambacı’ya yönelebileceği ifade ediliyor. Krasnodar’a geçen yıl 4.5 milyon Euro’ya giden Naldo, daha önce Sporting Lizbon, Udinese, Getafe, Granada, Bologna, Gremio, Cruzeiro, Uniao Sao Joao ve Ponto Preta formaları giymişti.