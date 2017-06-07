Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig ekibinden Lucescu'yu güldüren teklif!

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Mircea Lucescu'ya resmi teklif götürdü.
Bruma'da büyük tehlike!

Bruma'da büyük tehlike!

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Talisca'da son dakika!

Talisca'da son dakika!

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Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

Cimbom'un gözdesi 2 yıllık imzayı attı!

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İmzayı attı! Yeni takımı...

İmzayı attı! Yeni takımı...

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Başkan 'kal' dedi ancak ayrılmakta ısrarcı!

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Chedjou resmen Başakşehir'de!

Chedjou resmen Başakşehir'de!

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17'lik Türk yıldız için tam 20 milyon istiyorlar!

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, 17 yaşındaki kaleci Berke için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

17lik Türk yıldız için tam 20 milyon istiyorlar!

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, A Milli Takım kadrosunda yer alan 17 yaşındaki kalecileri Berke Özer'in bonservis ücretini 5 milyon euro olarak belirlediklerini açıkladı.

Genç file bekçisine talip olan 3 büyük Avrupa kulübü ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Başkan Özkan, "Bu kulüplerden biriyle anlaşsak bile, Berke 18 yaşını doldurmağı için 1 yıl daha Altınordu'da forma giyecek. Şimdiden 1.5 milyon euro öneren bir kulüp var. Kapıyı 5 milyon Euro'dan açtık fakat indirim yapabiliriz" diye konuştu.

Bir süredir adı İngiliz devi Manchester City ile anılan Berke'ye İspanya, Almanya ve Hollanda'dan da teklif geldiği öğrenildi.

Görüşmelerin devam etmesi nedeniyle bu aşamada kulüp ismi açıklamasının etik olmayacağını ifade eden Başkan Özkan, Muslera'ya benzettiği genç eldivenin üçüncü bir takıma satışından yüzde 30 pay alacaklarını anlattı. Bucaspor'da futbola başlayıp, Altınordu'da profesyonel olan 2000 doğumlu Berke Özer, U15, U16 ve U17 milli takımlarında 22 kez forma giydikten sonra A Milli Takım'a alındı.

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