16 yaşındaki Yeni Neymara 50 milyon euro!

Real Madrid, son günlerin en çok konuşulan transferini sonuçlandırdı.

Eflatun-beyazlılar, Brezilya'nın yeni Neymar'ı olarak gösterilen Vinicius Junior'un bonservisini aldığını resmen duyurdu.

Real Madrid ve Flamengo'dan yapılan açıklamada; futbolcunun 18 yaşma kadar Brezilya'da kalmaya devam edeceği ve 2019 yılında Real forması giymeye başlayacağı ifade edildi.

Brezilya basını, bu transferin komisyonlarla birlikte 50 milyon Euro'ya mal olduğunu iddia etti.