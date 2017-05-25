16 yaşındaki Yeni Neymara 50 milyon euro!

16 yaşındaki 'Yeni Neymar'a 50 milyon euro!
Real Madrid, son günlerin en çok konuşulan transferini sonuçlandırdı.
Eflatun-beyazlılar, Brezilya'nın yeni Neymar'ı olarak gösterilen Vinicius Junior'un bonservisini aldığını resmen duyurdu.
Real Madrid ve Flamengo'dan yapılan açıklamada; futbolcunun 18 yaşma kadar Brezilya'da kalmaya devam edeceği ve 2019 yılında Real forması giymeye başlayacağı ifade edildi.
Brezilya basını, bu transferin komisyonlarla birlikte 50 milyon Euro'ya mal olduğunu iddia etti.
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