16 yaşındaki Mustafa Kapının büyük şanssızlığı

Galatasaray'ın Keçiörengücü ile oynadığı maçta Ümit Davala tarafından oyuna alınmak istenen Mustafa Kapı, saha komiserinin kurbanı oldu.

Türkıye Kupası rövanşında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan Galatasaray'da takımı kenardan yöneten Ümit Davala 3. değişiklik hakkını Mustafa Kapı'dan yana kullanmak istedi. Ancak saha komiseri Muzaffer Zeren 'maç bitti' düşüncesiyle tabelayı içeri yolladı ve gecikmeden dolayı 16 yaşındaki Mustafa Kapı oyuna giremedi.

Galatasaray tarihinde şu ana kadar resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu Emre Belözoğlu'nu geçme şansını kaçıran 2002 doğumlu Mustafa Kapı büyük üzüntü yaşadı.

16 yaşındaki Mustafa, oyuna girebilseydi Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu olacaktı.