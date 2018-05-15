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15 gol, 15 asistle harikalar yaratan golcü geliyor

Galatasaray, F.Sittard formasıyla 15 gol 15 asistle oynayan ve sezonun yıldızı seçilen Lisandro Semedo’ya kanca attı.

15 gol, 15 asistle harikalar yaratan golcü geliyor

Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle transferde genç ve maliyeti düşük isimlere yönelen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda 2. Ligi'nde Fortuna Sittard formasıyla harikalar yaratan Lisandro Semedo'ya kanca attı. 22 yaşındaki futbolcu 15 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

ÇOK YETENEKLİ, MUTLAKA ALALIM

Rodrigues gibi Yeşil Burun Adası vatandaşı olan Semedo, yılın futbolcusu seçildi. Scout ekibinin genç yıldızı uzun süredir takip ettiği, Fatih Terim'in de "Çok yetenekli. Mutlaka alalım" dediği öğrenildi.

İKİ KULÜBÜ DE İKNA ETMELİLER

Sezon başında Rum ekibi Apollon Limassol'dan kiralanan Semedo'nun Fortuna Sittard ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için iki kulübü de ikna etmesi gerekiyor.

ŞU ANDA FİYATI 4 MİLYON EURO

Her iki kanatta da oynayan Semedo, alanın ortasında da görev yapabiliyor. Birçok kulübün dikkatini çeken genç yıldızın fiyatının 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

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