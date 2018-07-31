Milan'a süper haber

Milan'a süper haber

UEFA'dan men cezası alan İtalyan Kulübü Milan'a CAS'tan iyi haber geldi.
Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Büyük sürpriz! Almeida imzayı attı

Portekiz 2. Lig ekibi Academica, Hugo Almeida'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Bolasie transferi bitti gibi

Bolasie transferi bitti gibi

İngiliz basını, Bolasie’nin Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.
Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Menajerinden Cimbom'a yeşil ışık

Cim-Bom’un gündeminde olan Anderlechtli stoperin menajeri Balkan, “Kara, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ister” dedi.
Serdar Gürler her an imzalayabilir

Serdar Gürler her an imzalayabilir

G.SARAY bir yerli yıldıza daha imza attırmak üzere.
Andre Ayew'de sona gelindi

Andre Ayew'de sona gelindi

İngilizler, Ganalı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağını yazdı. Kartal’ın, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralanması konusunda Swansea City ile büyük oranda anlaştığı vurgulandı.
4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

4 futbolcu Cocu'yu büyüledi

İsviçre kampı öncesi İstanbul’da yapılan hazırlıklarda Hollandalı teknik adamın en fazla dikkatini çeken futbolcular Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Giuliano ve Josef oldu.
İşte Güneş'in yeni 10 numarası

İşte Güneş'in yeni 10 numarası

Slovakya kampının en iyilerinden biri olarak ön plana çıkan Oğuzhan Özyakup, 10 numarayı kaptı. Başkan Orman’ın transferin gecikebileceği bilgisini vermesi üzerine Şenol Güneş kadro içi çözümler üretiyor.

"12 milyon Euro verelim bitsin bu iş"

İngiliz kulübü Crystal Palace, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza için 12 milyon euro teklif etti.

12 milyon Euro verelim bitsin bu iş

Maddi anlamda sıkıntılı bir süreç içine giren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu ile ilgili inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle transferde eli kolu bağlanan Fenerbahçe, sürpriz bir satış gerçekleştirebilir. Brezilya orta saha ile geçen sezondan beri ilgilenen Premier Lig ekibi Crystal Palace 12 milyon euroluk teklifle San-Lacivertliler'in kapısını çaldı. Maddi kaynak arayışında olan yönetimin de teklife sıcak baktığı bildirildi. Josef in Ada'daki çalışma izni problemi giderildiği takdirde transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de iki yolcu birden

Fenerbahçe'de iki yolcu birden

Taraftarların beklediği transferde sona gelindi

Taraftarların beklediği transferde sona gelindi

Yıldız golcüyü aradı:

Yıldız golcüyü aradı: "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel"


 

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"12 milyon Euro verelim bitsin bu iş"

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