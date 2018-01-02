12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'taki Antalya kampıyla birlikte başlayacak olan Bursaspor'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil beyazlı yönetim listenin ilk sırasında Kazakistan'ın Astana Kulübü'nde forma giyen Patrick Twumasi'yi koyarken, 23 yaşındaki oyuncu genç yaşına rağmen takımına hücum yönünde yaptığı katkılarla dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA 10 GOLÜN 8'İNE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Astana formasını 12 kez terleten Twumasi, 9 gol ve 2 asist kaydetti. Toplamda 11 gole katkı veren Ganalı hücum oyuncusu, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 10 golün 6'sında yer alırken, Avrupa'da 4 gol ve 2 asist ile oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, performansıyla takımının bir üst tura çıkmasında önemli rol oynadı. 2014-15 sezonunda Astana'ya giden ve burada şu ana dek 141 maça çıkan Twumasi, 54 gol ve 28 asiste imza atarken toplamda ise 82 gole katkı verdi.

71 GOL ATIP, 32 ASİST YAPTI

Kanat oyuncusu olmasına karşın, topla birlikte içeriye doğru katettiği mesafeler sayesinde gol pozisyonları yakalayan ve hızıyla farklılık yaratan Twumasi, aynı zamanda Gana Milli Takımı'nın formasını da giyiyor. Twumasi, kariyeri boyunca 180 maçta ter dökerken; 71 gol ve 32 asist ile birçok santrafordan daha fazla gole katkıda bulundu.

ASTANA'NIN KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan Astana Kulübü ile temaslarını sürdüren Bursaspor, teklifini 1 milyon 250 bin Euro'ya çekerken beklemeye geçti. 2 milyon Euro talep eden Kazakistan ekibiyle sıkı bir pazarlığa girişen Bursaspor yönetimi, transferi bu rakamın daha altında tamamlamak istiyor. Astana Kulübü'nün vereceği karara göre hareket edecek yönetim, ikinci yarı öncesinde mutlaka bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.