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10 yaşında Barcelona'ya

Galatasaray U10 takımı oyuncusu ve Barcelona Fcbescola İstanbul okulunda eğitim alan Arma Turan İspanya'da düzenlenecek uluslararası futbol turnuvasına katılacak.

10 yaşında Barcelonaya

Minik Arma Turan Galatasaray alt yapı hocalarından Mithat Yavaş'ın yönetiminde sarı-kırmızılı takımın alt yapısında forma giyiyordu. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken minik yıldız FC bescola okulun sorumlusu İspanyol hoca Jesus Almanse'nin dikkatini çekti ve Barselona okuluna dahil edildi.

Türkiye'yi temsil edecek

İki ayri önemli kulübün eğitimini alan ve oldukça başarılı olan Arma Turan FcBarcelona Elite Team'e seçilerek  Barselona'daki uluslararası turnuvaya gitmeye hak kazandı. Arma Turan, 25/30 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona uluslararası futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya devleri peşinde

Geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterilen genç yetenekli yıldız oyuncu Arma Turan bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda PSG ve Hollanda'nın Ajax takımından sonra İtalya’nın köklü kulübü olan Milan’ın  davetlisi olarak Junior Camp antrenmanlarına katıldı.

Arma Turan küçük yaşına rağmen kısa sürede futbol kariyerinde Avrupa'nın üç önemli kulübünde eğitimlere katılarak kendini geliştirmesi ve başarılı olması dikkatlerden kaçmadı.

Sürati ve top tekniği ile dikkat çekiyor

Avrupa deneyimini ilk olarak Paris Saint Germain’de yaşayan Arma Turan, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Ajax’ta grubunun en hızlı top süren oyuncusu seçilen genç yıldız adayı, final günü gösterilerinde bu yeteneğini seyircilerin önünde de göstererek büyük beğeni aldı.

Başarılarını Milan Junior Camp’ta da devam ettiren Turan, sprinter, yüksek top tekniği ve süratiyle gelecekte Türk futboluna çok şey verebilecek bir yeteneğe sahip olduğunu gösterdi.

En son 2015 yilinda  Milan Junior Camp’da staj gören Arma, attığı goller ve çalımları ile izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Kendine has stiliyle ustun yetenekli  Arma Turan'ın yakın zamanda bir çok kulübü peşinden koşturması bekleniyor.

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