10 numaraya Fenerin bütçesi yetmedi!

Advocaat’ın ısrarı üzerine son bir hamle olarak Güney Amerika’ya çıkarma yapan yönetim elindeki 2 milyon euroluk bütçe ile listesindeki Lucas Lima, Christian Cueva ve De Arrascaeta’yı alamadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'ın talebi doğrultusunda orta sahaya yaratıcı bir isim transfer etmek isteyen yönetim son bir hamle olarak Brezilya’ya çıkarma yapmıştı. Finansal kriterler sebebiyle 2 milyon euroluk bonservis ödeme bütçesi bulunan sarı-lacivertli kulüp, görüşülen üç isimde de yüksek maliyetlere takıldı. Yönetimin transfer listesi sırasıyla şu şekildeydi:

1) Lucas Lima (Santos)

2) Christian Cueva (Sao Paolo)

3) De Arrascaeta (Cruzeiro)

Liste başı olan isim daha önceki transfer döneminde gündeme gelen Lucas Lima oldu. Lima, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baksa da kulübü Santos oyuncu için ciddi bir bonservis bedeli istedi. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması sebebiyle bu transferin bitme ihtimali yüksek gözükmesine rağmen Brezilya Kulübü’nün 10 milyon eurodan kapıyı açması planları alt üst etti. 26 yaşındaki futbolcu hem orta sahanın ortasında hem de kanatlarda görev yapabiliyordu.

Bu transfer girişiminden istenen sonuç çıkmayınca Sao Paulo forması giyen Christian Cueva için girişimler başladı. Perulu futbolcunun kulübü ile uzun süreli sözleşmesi olduğu için yüksek bir bedel istendi. Futbolcunun piyasa değerinin üzerinde talep edilen bonservis ücreti kabul görmedi. 3. sırasında ise Uruguaylı Giorgian De Arrascaeta bulunuyordu. Cruzeirolu futbolcu için de benzer şekilde istenen rakamlar 10 milyon euroya yakındı.

Mali kriterler sebebiyle ciddi bonservis bedellerine takılan sarı - lacivertliler ardından kiralama yöntemine başvurmak istese de Brezilya ekipleri buna sıcak bakmadı. Bu nedenle Güney Amerika macerası da başarısızlıkla sonuçlandı.