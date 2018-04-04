10 numara operasyon

Beşiktaş yaz transfer döneminde Jose Sosa profilinde bir yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Jose Sosa'dan sonra gerçek anlamda bir 10 numarayı kadrosuna dahil etmeyen ve iki senedir forvet hattını besleme konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, yönetim bu krize çare bulmaya çalışıyor. Devre arasında ismi gündeme gelen PSG'nin Arjantinli yıldızı Javier Pastore başta olmak üzere birçok 10 numarayı takibe alan siyah-beyazlılar iki senedir devam eden sıkıntıya son verecek.

Anderson Talisca'nın bonservisini alır almaz satmayı planladığı için orta sahaya oyunu iki yönlü oynayan bir 10 numara arayan yönetim, Pastore için PSG ile yaz döneminde temas kuracak.

Devre arası bu oyuncuyu kiralamak isteyen fakat başarılı olamayan siyah-beyazlılar yaz döneminde de hedefe ulaşılamaması halinde diğer adaylara yönelecek. Sezon başında Sosa'yı geri almayı planlayan fakat Milan ile maddi konularda anlaşma sağlanamayınca yoluna 10 numarasız devam eden Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin, "İki yıldır forvet hattında sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bu sene gol atma konusunda tam bir kısırlık var. Negredo iyi golcü ama yeteri kadar beslenmiyor. O nedenle transfer bütçesinin önemli kısmını 10 numaraya ayırmalıyız" görüşünü savunduğu ortaya çıktı.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, şampiyonluk halinde 10 numara ile birlikte bir orta saha daha almayı planlıyor. Yeni sezonda forvet arkası konusunda sorun yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, lig bittikten sonra çalışmalara başlayacak.

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