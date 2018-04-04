Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.
Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Onu istiyorlar! Busquets'e benzettiler

Daha önce Premier Lig ekibi WBA'nın transfer listesinde olan Okay Yokuşlu'ya şimdi de Sevilla talip oldu.

10 numara operasyon

Beşiktaş yaz transfer döneminde Jose Sosa profilinde bir yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

10 numara operasyon

Jose Sosa'dan sonra gerçek anlamda bir 10 numarayı kadrosuna dahil etmeyen ve iki senedir forvet hattını besleme konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta, yönetim bu krize çare bulmaya çalışıyor. Devre arasında ismi gündeme gelen PSG'nin Arjantinli yıldızı Javier Pastore başta olmak üzere birçok 10 numarayı takibe alan siyah-beyazlılar iki senedir devam eden sıkıntıya son verecek.

Anderson Talisca'nın bonservisini alır almaz satmayı planladığı için orta sahaya oyunu iki yönlü oynayan bir 10 numara arayan yönetim, Pastore için PSG ile yaz döneminde temas kuracak.

Devre arası bu oyuncuyu kiralamak isteyen fakat başarılı olamayan siyah-beyazlılar yaz döneminde de hedefe ulaşılamaması halinde diğer adaylara yönelecek. Sezon başında Sosa'yı geri almayı planlayan fakat Milan ile maddi konularda anlaşma sağlanamayınca yoluna 10 numarasız devam eden Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin, "İki yıldır forvet hattında sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bu sene gol atma konusunda tam bir kısırlık var. Negredo iyi golcü ama yeteri kadar beslenmiyor. O nedenle transfer bütçesinin önemli kısmını 10 numaraya ayırmalıyız" görüşünü savunduğu ortaya çıktı.

Bu arada Beşiktaş Yönetimi, şampiyonluk halinde 10 numara ile birlikte bir orta saha daha almayı planlıyor. Yeni sezonda forvet arkası konusunda sorun yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, lig bittikten sonra çalışmalara başlayacak.

O da Cenk Tosun'un yanına gidiyor

O da Cenk Tosun'un yanına gidiyor

Bedavaya Süper Lig devine geliyor

Bedavaya Süper Lig devine geliyor

2 hafta içinde kaderi belli olacak

2 hafta içinde kaderi belli olacak


 

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O da Cenk Tosunun yanına gidiyor

O da Cenk Tosun'un yanına gidiyor

Oğuzhan Özyakup’un menajeriyle Everton kulübü arasında yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve 2 hafta içinde durumunun netleşeceği öğrenildi. Ozzie’nin ayrılma ihtimali % 51’den fazla.
10 numara operasyon

10 numara operasyon

Beşiktaş yaz transfer döneminde Jose Sosa profilinde bir yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
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Bedavaya Süper Lig devine geliyor

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2 hafta içinde kaderi belli olacak

2 hafta içinde kaderi belli olacak

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