Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda devirdiği mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ryban Babel, tehlikeli bir takım olduklarının altını çizdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi , G grubunda Kara Kartal, deplasmanda Porto'yu Talisca, Cenk tosun ve Babel'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Ryan Babel, maç içerisinde daha fazla pozisyon bulduklarını ve 1-2 gol daha atabileceğini belirtti.

İşte Hollandalı futbolcunun açıklaması:

"Maç uzun süre 2-1 devam edince rakip baskı kurdu. 3. golü bulup işi bitirmemiz gerekiyordu, ne mutlu ki işi bitirdik. Burası Şampiyonlar Ligi, en iyi takımlar burada. Biz de tehlikeli bir takımız. Daha sakin kalabilsek, 1-2 gol daha atabilirdik."