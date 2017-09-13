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"1-2 gol daha atabilirdik"

Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda devirdiği mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ryban Babel, tehlikeli bir takım olduklarının altını çizdi.

1-2 gol daha atabilirdik

UEFA Şampiyonlar Ligi , G grubunda Kara Kartal, deplasmanda Porto'yu Talisca, Cenk tosun ve Babel'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti ve Devler Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı.

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Ryan Babel, maç içerisinde daha fazla pozisyon bulduklarını ve 1-2 gol daha atabileceğini belirtti.

İşte Hollandalı futbolcunun açıklaması:

"Maç uzun süre 2-1 devam edince rakip baskı kurdu. 3. golü bulup işi bitirmemiz gerekiyordu, ne mutlu ki işi bitirdik. Burası Şampiyonlar Ligi, en iyi takımlar burada. Biz de tehlikeli bir takımız. Daha sakin kalabilsek, 1-2 gol daha atabilirdik."

Rekor Şenol Güneş'in

Rekor Şenol Güneş'in

Pepe:

Pepe: "Çok iyi hazırlanıp Porto'yu ezberledik"

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Temsilcimiz Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne süper başlangıç


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"1-2 gol daha atabilirdik"

Beşiktaş'ın Porto'yu deplasmanda devirdiği mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ryban Babel, tehlikeli bir takım olduklarının altını çizdi.
Temsilcimiz Beşiktaştan Devler Ligine süper başlangıç

Temsilcimiz Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne süper başlangıç

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