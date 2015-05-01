Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Antalya'da kamp ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın ara transferde elden çıkarmak istediği Aurelien Chedjou, şahsi twitter hesabından geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini kafasıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Fenerbahçe'nin gündemindeki Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini açıkladı.
Jeremain Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland kulübü, Fenerbahçe'nin Emenike ve van der Wiel'le yaptığı takas teklifini reddetti.
Galatasaray, Dinamo Kiev'in savunmacısı Evgen Khacheridi'nin transferi için girişimlere başladı.
Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Yönetimin, Trabzonspor'lu Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanmayı planladığı Aatıf Chahechoue sürpriz şekilde Sarı-Lacivertli ekibin kampına katıldı.
Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a Aatıf ve bir miktar para vermeyi günler öncesinden kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı adeta çileden çıkardı.
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, adı Galatasaray'la anılan Uruguaylı stoper Martin Caceres'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.