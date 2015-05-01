Beşiktaş'ın gözdesi 2. lige gidiyor!

Beşiktaş'ın gözdesi 2. lige gidiyor!

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Fernando Torres eski hocası Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'a transfer oluyor.
Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kadroda düşünmediği Emmanuel Emenike Rus ekibi Rubin Kazan'la anlaşma noktasına geldi.
Poldi'ye resmi teklif geldi!

Poldi'ye resmi teklif geldi!

Beijing Guoan, yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifini verdi.
Stoch'ta sıcak gelişme! Transfer...

Stoch'ta sıcak gelişme! Transfer...

Garry Rodrigues'i Galatasaray'a kaptıran PAOK, onun yerini Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch ile doldurmaya hazırlanıyor.
Beklenen görüşme gerçekleşti!

Beklenen görüşme gerçekleşti!

Yönetim, Portekizli oyuncunun kontratını uzatmak için ilk teması gerçekleştirdi. Takımda kalmak isteyen 22 yaşındaki futbolcunun menaceri yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.
"3 gün içinde kararını ver!"

"3 gün içinde kararını ver!"

Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 2 milyon Euro’luk teklif yapıldı, cevap için 3 gün süre verildi.
3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
TFF 1. Lig'e transfer oldu!

TFF 1. Lig'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.
TRABZONSPOR OLCAY ŞAHAN'LA ANLAŞTI!
Anlaşma kaç yıllık?
TRABZONSPOR OLCAY ŞAHAN'LA ANLAŞTI!
Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI! MEHMET EKİCİ...
Advocaat'tan flaş açıklamalar!
BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI! MEHMET EKİCİ...
Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Antalya'da kamp ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
FLAŞ GELİŞME! TWİTTER'DAN DUYURDU...
Transfer...
FLAŞ GELİŞME! TWİTTER'DAN DUYURDU...
Galatasaray'ın ara transferde elden çıkarmak istediği Aurelien Chedjou, şahsi twitter hesabından geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.
FENERBAHÇE'NİN KUPASINI ÇALDILAR!
Skandal!
FENERBAHÇE'NİN KUPASINI ÇALDILAR!
Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini kafasıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
RESMEN AÇIKLADILAR! BEŞİKTAŞ...
Ekici'de flaş gelişme!
RESMEN AÇIKLADILAR! BEŞİKTAŞ...
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Fenerbahçe'nin gündemindeki Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini açıkladı.
ADA'DAN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!
Reddettiler!
ADA'DAN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!
Jeremain Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland kulübü, Fenerbahçe'nin Emenike ve van der Wiel'le yaptığı takas teklifini reddetti.
GALATASARAY'DAN DEFANSA DEV HAMLE!
"Bırakın gideyim"
GALATASARAY'DAN DEFANSA DEV HAMLE!
Galatasaray, Dinamo Kiev'in savunmacısı Evgen Khacheridi'nin transferi için girişimlere başladı.
FLAŞ! AATIF KARARINI VERDİ!
Transfer...
FLAŞ! AATIF KARARINI VERDİ!
Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Yönetimin, Trabzonspor'lu Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanmayı planladığı Aatıf Chahechoue sürpriz şekilde Sarı-Lacivertli ekibin kampına katıldı.
TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ, BAŞKAN ÇILDIRDI!
"İsterlerse beni süründürsünler..."
TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ, BAŞKAN ÇILDIRDI!
Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a Aatıf ve bir miktar para vermeyi günler öncesinden kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı adeta çileden çıkardı.
TRABZONSPOR'DAN G.SARAY'A DEV ÇALIM!
Büyük ölçüde anlaşma sağlandı!
TRABZONSPOR'DAN G.SARAY'A DEV ÇALIM!
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, adı Galatasaray'la anılan Uruguaylı stoper Martin Caceres'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Yeni Burak diyorlardı, kovuldu!

Yeni Burak diyorlardı, kovuldu!

Şanlıurfaspor genç oyuncu Muhammet Beşir ile yollarını ayırdığını açıkladı. Urfa ekibinin Trabzonsporlu oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık...
Garry Rodriguesin maliyeti ortaya çıktı

Garry Rodrigues'in maliyeti ortaya çıktı

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Garry Rodrigues'i transfer ettiğini duyurdu....
Budkivsky ilk defa Beşiktaş dedi!

Budkivsky ilk defa Beşiktaş dedi!

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alan Anzhi'nin golcüsü Pylyp Budkivsky, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı....
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Burakın iett şoförüyle kavga görüntüleri ortaya çıktı

Burak'ın iett şoförüyle kavga görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaşlı futbolcular kuraya böyle tepki verdi!

Beşiktaşlı futbolcular kuraya böyle tepki verdi!

Di Maria bombası!

Di Maria bombası!

Çin Ligi ekiplerinin gündemine gelen son isim Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Angel di Maria oldu....
Arsenalin yıldızına şok!

Arsenal'in yıldızına şok!

Arsenal forması giyen Şilili futbolcu Alexis Sanchez’in borçlarından dolayı Barcelona’daki evine haciz konulduğu iddia edildi....
Arsenalde gündem Mesut Özil

Arsenal'de gündem Mesut Özil

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de gündem Mesut Özil'in yeni sözleşmesi....
Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor....
Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı ancak bunun nedeni oynadıkları...
Yasin yine affedildi!

Yasin yine affedildi!

Galatasaray’da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından...
Ersan Gülüm: Dönmek istiyorum. Beşiktaş...

Ersan Gülüm: "Dönmek istiyorum. Beşiktaş..."

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'tan Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olan Ersan Adem Gülüm, transferiyle ilgili açıklamalarda...
Benden nefret edenler olduğunu biliyorum

"Benden nefret edenler olduğunu biliyorum"

PAOK, Galatasaray ile Garry Rodrigues için yaptıkları görüşmelerin noktalandığını ve transferin bittiğini açıkladı, 26 yaşındaki oyuncuya teşekkür...
Fenere kabarık fatura!

Fener'e kabarık fatura!

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif’a sezonun ikinci yarısında Dereağzı’nda çalışmaları için...
Mehmet Ekicide son dakika

Mehmet Ekici'de son dakika

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları...
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